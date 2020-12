Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 12:10 Uhr

Mainz

Coronavirus: Ministerinnen zeigen Schülern Schutzmaßnahmen

Kollektives Händewaschen gegen den neuen Erreger: Gleich zwei rheinland-pfälzische Ministerinnen waren am Mittwochmorgen zu Gast in einer Mainzer Grundschule – wegen des neuartigen Coronavirus. Bildungsministerin Stefanie Hubig und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) zeigten an der Grundschule „Am Gleisberg“ im Stadtteil Gonsenheim gemeinsam mit einer Ärztin Schülern einer zweiten Klasse, wie sie sich beispielsweise mit gründlichem Händewaschen vor dem Virus schützen können. Außerdem wurde im Klassenzimmer erklärt, möglichst in den Ellenbogen zu niesen, regelmäßig zu lüften und gebrauchte Taschentücher wegzuwerfen, wie eine Sprecherin des Bildungsministeriums berichtete.