Mainz

Coronavirus: LSB Rheinland-Pfalz sagt Meisterehrung ab

Wegen des neuen Coronavirus hat der Landessportbund Rheinland-Pfalz die für Freitag geplante Meisterehrung seiner Top-Athleten abgesagt. „Mit Blick auf rund 180 zu ehrende Sportlerinnen und Sportler, die teilweise mitten in den Vorbereitungen für ihre jeweiligen Saisonhöhepunkte (unter anderem Olympische Spiele) stehen, möchte der LSB seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und seinen Beitrag dazu leisten, die Athletinnen und Athleten bestmöglich vor der Infektion durch das Coronavirus oder einer möglichen häuslichen Quarantäne zu schützen“, begründete der LSB am Montag in einer Mitteilung die Absage.