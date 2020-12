Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 14:10 Uhr

Mainz

Coronavirus: Keine Besuchergruppen mehr im Mainzer Landtag

Gruppen von Besuchern dürfen vorerst nicht mehr in den Landtag in Mainz. Das sei eine Vorsorgemaßnahme, um die Verbreitung des neuen Coronavirus einzudämmen, erklärte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) am Mittwoch. Das gelte vorerst bis zum 19. April. Außerdem seien bis zu diesem Zeitpunkt alle vom Landtag geplanten Veranstaltungen abgesagt oder würden verschoben. „Ausschusssitzungen und die Plenarsitzung in der kommenden Woche können jedoch wie geplant stattfinden.“ Außerdem dürften noch einzelne Besuche nach wie vor in den Landtag.