Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 16:00 Uhr

Saarbrücken (dpa/lrs) – Angesichts der sprunghaften Zunahme von Corona-Infektionen vor allem in der ostfranzösischen Region Grand Est werden Forderungen nach einem grenzüberschreitenden Krisenstab in der Großregion laut. Dieser sei für ein gemeinsames Handeln auch in Sachen Prävention notwendig, teilte die Vorsitzende des Europaausschusses im Landtag des Saarlandes, Helma Kuhn-Theis, am Mittwoch mit. Die Gesundheitsbehörden müssten sich über die Grenze hinweg eng abstimmen und informieren.

Das Robert Koch-Institut (RKI) stuft die an Deutschland grenzende Region Grand Est, zu der das Elsass und Lothringen gehören, als Coronavirus-Risikogebiet ein. Sie grenzt in der Großregion an das Saarland, an Rheinland-Pfalz und Luxemburg. In der Großregion leben fast zwölf Millionen Einwohner – rund 230 000 Pendler überqueren in dem Raum täglich Ländergrenzen, um ihrer Arbeit nachzugehen.

Kuhn-Theis, die auch Vorsitzende der interregionalen Kommission für Innere Sicherheit, Katastrophenschutz und Rettungsdienste im interregionalen Parlamentarierrat ist, sagte: „Wir haben die zuständigen Stellen aufgefordert, umgehend einen interregionalen Krisenstab einzurichten, die zeitnahe Entwicklung und Implementierung eines interregionalen Pandemieplans voranzubringen und ein interregional abgestimmtes Informationsangebot für Bürgerinnen und Bürger in der Großregion bereit zu stellen.“

Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) sprach am Mittwoch von rund 18 000 Pendlern aus der Region Grand Est. Das RKI hatte am Dienstag Italien zum Risiko-Gebiet erklärt. Schon länger gilt diese Einstufung für Provinzen in China und Südkorea sowie den Iran.