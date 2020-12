Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 17:30 Uhr

Koblenz

Coronavirus: „Fieberambulanzen“ sollen Kliniken entlasten

Angesichts immer mehr Coronavirus-Fälle setzen Behörden in Rheinland-Pfalz zunehmend auf „Fieberambulanzen“, um Kliniken und Arztpraxen beim Erstkontakt mit Patienten zu entlasten und vor Ansteckungen zu bewahren. Nach der Eröffnung einer dieser Ambulanzen kürzlich in Neustadt an der Weinstraße nahm am Dienstag die Testambulanz in Koblenz ihren Betrieb auf. Auch in Ludwigshafen und Mayen war laut dem Gesundheitsministerium die Eröffnung von Ambulanzen geplant.