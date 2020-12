Archivierter Artikel vom 07.04.2020, 11:10 Uhr

Montabaur

Coronavirus: Drei Tote in Pflegeeinrichtungen im Westerwald

In Senioreneinrichtungen im Westerwald sind drei mit dem Coronavirus infizierte Bewohnerinnen gestorben. Weitere Bewohner und teils auch Pflegekräfte seien ebenfalls infiziert, die Versorgung in den Einrichtungen sei aber weiterhin sichergestellt, erklärte die Kreisverwaltung in Montabaur am Dienstag.