Corona-Verordnung im Saarland bis Ende März verlängert

Die saarländische Landesregierung hat am Dienstag die aktuelle Corona-Verordnung bis zum 31. März verlängert. Dies sei vorsorglich geschehen, um auf die möglichen Änderungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes kurzfristig reagieren zu können, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mit. Der Ministerrat werde nach der Beschlussfassung im Bundestag und Bundesrat erneut an diesem Freitag beraten. Die aktuelle Verordnung tritt mit Ablauf des 17. März außer Kraft.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Infektionsschutzgesetz soll in dieser Woche im Bundestag zum wiederholten Mal in der Pandemie geändert werden. In der aktuellen Version sieht es vor, dass die meisten bundesweiten Corona-Auflagen zum Sonntag (20.3.) auslaufen. Die geplante Neufassung sieht noch einen sogenannten Basisschutz vor. Bundesweit möglich sein sollen demnach Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken und Nahverkehr – und Testpflichten in Heimen und Schulen.

Bundesweit bleiben soll auch die Maskenpflicht in Zug und Flugzeug. Die Länder bekommen darüber hinaus Übergangsfristen und können auch weitere Corona-Auflagen für jeweils auszurufende Hotspots beschließen.

Corona-Verordnung