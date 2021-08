Mainz

Corona-Verordnung angepasst: Weitere Erleichterungen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mehr Zuschauer im Kino, keine Masken im Bus: Die saarländische Landesregierung hat die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie „leicht redaktionell angepasst“, wie das Sozialministerium am Mittwoch mitteilte. Die am Dienstag beschlossene Verordnung tritt am 6. August in Kraft und gilt bis 19. August.