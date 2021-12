Koblenz

Corona-Variante Omikron auch in Rheinland-Pfalz angekommen

Die erst vor wenigen Wochen neu entdeckte Coronavirus-Variante Omikron hat Rheinland-Pfalz erreicht. Wie ein Sprecher des Landesuntersuchungsamtes (LUA) am Dienstag in Koblenz mitteilte, bestätigte sich ein entsprechender Verdacht bei einer Person im Kreis Bernkastel-Wittlich. Dieser Fall sei am vergangenen Donnerstag an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet worden, hieß es.