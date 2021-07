Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 18:10 Uhr

Wiesbaden

Corona-Testzentren: Zwei mögliche Betrugsfälle in Hessen

In Hessen sind nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) zwei mögliche Betrugsfälle in Corona-Testzentren registriert worden. In einem Fall wurde demnach ein Testtermin gebucht und im Voraus bezahlt, zum besagten Termin soll das Testzentrum aber geschlossen gewesen sein.