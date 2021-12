Corona-Tests in Kitas: Weniger als ein Prozent positiv

Das saarländische Landesjugendamt hat von bislang rund 225.000 Corona-Lollitests in Kinderbetreuungseinrichtungen 355 positive Ergebnisse gemeldet bekommen. Das ergebe eine Positivquote von unter einem Prozent, teilte das Sozialministerium am Mittwoch mit. Derzeit seien 2 von 492 Einrichtungen landesweit komplett geschlossen. In 3 Einrichtungen gebe es Teilschließungen. 89 Mitarbeitende und 113 Kinder seien infiziert, 91 Mitarbeitende und 757 Kinder von Quarantänemaßnahmen betroffen.

Seit November besteht den Angaben zufolge für Kitakinder im Saarland in allen Einrichtungen das Angebot, mittels Antigentests per Lolli auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus getestet zu werden. Die Tests gelten als leichter zu handhaben und kindgerechter. In vielen Einrichtungen werde die Testung spielerisch in den pädagogischen Tagesablauf integriert. Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) appellierte an Eltern, dieses Testangebot für Kinder zu nutzen und „einen wertvollen Beitrag zur Reduzierung des Infektionsgeschehens in der Kindertagesbetreuung vor Ort“ beizutragen.

