Pirmasens

Coronatests für Asylunterkunftsbewohner: Ergebnis Dienstag

Nach sechs bestätigten Corona-Infektionen in Asylunterkünften in Dahn wartet die Kreisverwaltung Südwestpfalz auf die Ergebnisse weiterer Untersuchungen. „Wir haben am Sonntag drei weitere Tests vorgenommen und erwarten die Ergebnisse am morgigen Dienstag“, sagte ein Behördensprecher am Montag in Pirmasens. „Fünf weitere Tests stehen aus, weil die Menschen nicht anzutreffen waren.“