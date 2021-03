Mainz

Corona-Tests für alle Schülerinnen nach Osterferien

Alle Kinder und Jugendliche an den Schulen in Rheinland-Pfalz können sich nach den Osterferien einmal in der Woche auf eine Corona-Infektion testen lassen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) stellte am Mittwoch in Mainz das zunächst bis Pfingsten geplante Programm vor. Unter Anleitung der Lehrkräfte können Schülerinnen und Schüler einen Selbsttest vornehmen. Die Teststrategie umfasst auch die Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher an den Kitas.