Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 08:30 Uhr

Mainz

Corona-Tests: Dreyer fordert Kostenübernahme durch Reisende

In der Diskussion um verpflichtende Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten hat sich die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer mittelfristig für eine Kostenübernahme durch die Reisenden ausgesprochen. Die SPD-Politikerin sagte in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ am Donnerstagabend, sie habe „großes Verständnis“ für die derzeit kostenlose Verfahrensweise, weil schnelles Handeln gefordert gewesen sei. „Aber ich finde dezidiert, wir brauchen eine neue Strategie in den Herbst rein, wenn wieder Ferien sind.“ Darüber wolle sie bei der Bund-Länder-Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der kommenden Woche sprechen.