Corona-Tests bei Arbeitern in Fleischbetrieben geplant

Unter dem Eindruck des jüngsten Corona-Ausbruchs in Nordrhein-Westfalen stehen die Behörden auch in Rheinland-Pfalz in Kontakt mit Schlachtbetrieben. Weitere Inspektionen sind für das dritte Quartal geplant.

Mainz (dpa/lrs). Nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb von Tönnies in Nordrhein-Westfalen sollen alle Beschäftigten in sechs fleischverarbeitenden Betrieben in Rheinland-Pfalz auf das Virus getestet werden. Die Reihentestungen in zwei großen und vier kleineren Betrieben seien ab nächster Woche geplant, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch im Landtag in Mainz.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie stehe die Gewerbeaufsicht – das sind in Rheinland-Pfalz die Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD) Nord und Süd – im engen Kontakt zu den Schlachtbetrieben im Land, teilte das Gesundheitsministerium mit. „Sofern sich Missstände zeigen oder Fragen auftreten, geht die Gewerbeaufsicht dem nach und ahndet Verfehlungen, wenn dies notwendig ist.“ Gemeinsam mit dem Zoll gebe es derzeit und in naher Zukunft Inspektionen in Schlachtbetrieben. Darüber hinaus planten die jeweils zuständigen SGD weitere Inspektionen im dritten Quartal dieses Jahres. Darüber berichtete am Mittwoch auch die „Allgemeine Zeitung“.

Schlachtbetriebe in Größenordnungen wie in Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland gibt es in Rheinland-Pfalz nicht. Neben einem Großbetrieb mit mehr als 500 Beschäftigten und fünf Firmen mittlerer Größe mit weniger als 100 Beschäftigten werden Schlachtungen in der Regel in Metzgereien vorgenommen. In der Fleischzerlegung gibt es im Land zwei größere Betriebe, in der Fleischproduktion und -verarbeitung einen großen Betrieb mit knapp 1000 Beschäftigten.

Um Mitternacht traten in den nordrhein-westfälischen Kreisen Gütersloh und Warendorf strenge Auflagen in Kraft. Betroffen sind insgesamt rund 640 000 Einwohner. Das Tönnies-Werk Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh gilt als Ausgangspunkt des Corona-Ausbruchs, auch im Raum Warendorf wohnen viele Tönnies-Mitarbeiter. Mehr als 1500 Tönnies-Beschäftige sind nach bisherigen Angaben des Kreises Gütersloh nachweislich infiziert. Rund 7000 Mitarbeiter wurden schon vor den Tests unter Quarantäne gestellt.