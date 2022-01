Mainz

Corona-Tests an Schulen werden ausgeweitet

In Erwartung einer neuen Corona-Welle erweitert Rheinland-Pfalz das regelmäßige Testen an den Schulen. Zunächst bis zu den Winterferien Ende Februar können sich auch geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler zweimal in der Woche testen lassen, wie Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz mitteilte. Für alle anderen besteht weiter die Testpflicht. Nach einem Austausch mit Experten der Universitätsmedizin Mainz sei zu erwarten, „dass wir in den kommenden Wochen mit einem dynamischen Infektionsgeschehen zu rechnen haben“, sagte Hubig.