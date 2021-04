Mainz

Corona-Tests an Schulen planmäßig angelaufen

An den Schulen in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch regelmäßige Corona-Tests begonnen. „Das funktioniert sehr gut und reibungslos“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). In den im Wechselunterricht geteilten Klassen könne der Abstand dabei gut eingehalten werden. Ältere Schülerinnen und Schüler hätten keinerlei Probleme mit den Tests, „sie machen das sehr zügig“. Aber auch an den Grundschulen seien die Tests reibungslos angelaufen.