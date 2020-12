Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 05:40 Uhr

Mainz

Corona-Tests an Schulen gehen in die zweite Runde

Vor den Sommerferien haben stichprobenartige Corona-Tests von Kindern und Beschäftigten von Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz keinen Befund ergeben. Ob sich die getesteten 1330 Jungen, Mädchen und Erwachsene während der Sommerferien infiziert haben, soll jetzt herausgefunden werden. Die freiwilligen Rachenabstriche an den 24 ausgewählten Schulen sind vom 31. August bis 9. September geplant, anschließend folgen die Reihenuntersuchungen an den zehn Kitas, wie die Sprecherin des Bildungsministeriums, Sabine Schmidt, der dpa in Mainz sagte.