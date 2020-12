Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 10:20 Uhr

Mainz

Corona-Test bei Baldauf ist negativ

Ein Corona-Test des CDU-Spitzenkandidaten und Landtagsfraktionschefs Christian Baldauf ist negativ ausgefallen. Das teilte die CDU Rheinland-Pfalz am Donnerstag mit. Der 52-Jährige hatte sich am Mittwoch vorübergehend vorsorglich selbst isoliert. Zuvor war er vom Gesundheitsamt Trier-Saarburg darüber informiert worden, dass er eine Veranstaltung besucht hatte, bei der auch eine positiv getestete Person anwesend war. Baldauf hat bis einschließlich Freitag alle Termine abgesagt. Am Samstag wird er erneut getestet.