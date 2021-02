Saarbrücken

Corona-Selbsttests noch nicht in Apotheken zu haben

Die gerade zugelassenen Corona-Tests zur Eigenanwendung durch Laien sind noch nicht in Apotheken zu bekommen. „Es gibt noch gar nichts beim Großhandel“, sagte die Vorsitzende des Saarländischen Apothekervereins, Susanne Koch, am Mittwoch in Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben auch noch keine Information von den Herstellern bisher kriegen können, auf welchem Weg wir da was beziehen können.“