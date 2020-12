Trier/Mainz

Corona-Schutzimpfungen in Trier und Mainz beginnen

In Rheinland-Pfalz fällt der Startschuss für Corona-Schutzimpfungen von medizinischem Personal in Krankenhäusern: Am Mittwoch werde in Trier im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus mit den Impfungen begonnen, sagte ein Sprecher des beteiligten Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier. An der Unimedizin in Mainz sollte es am Mittwoch ebenfalls losgehen, wie eine Sprecherin sagte.