Corona-Regeln werden gelockert: In Schulen erst ab 14. März

In der Gastronomie und der Hotellerie in Rheinland-Pfalz gilt von diesem Freitag an wieder die 3G-Zugangsregel: geimpft, genesen oder getestet. Die Maskenpflicht gilt in dieser Branche nur noch für Abholsituationen, Hygienekonzepte müssen nicht mehr vorgehalten werden. Das sieht die neue Corona-Bekämpfungsverordnung der Landesregierung vor. «Wir haben die Lage in Rheinland-Pfalz unter Kontrolle», sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Mittwoch in Mainz.