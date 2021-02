Kaiserslautern

Corona-Regeln nicht eingehalten: FCK arbeitet Empfang auf

Der 1. FC Kaiserslautern will die Vorkommnisse auf dem Betzenberg nach dem Derby-Sieg beim SV Waldhof Mannheim intern aufarbeiten. „Der emotionale und überwältigende Empfang unseres Mannschaftsbusses durch die FCK-Fans auf der Straße zum Betzenberg vor dem Stadion verlief in weiten Teilen, aber eben leider nicht zu 100 Prozent unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln“, teilte der Fußball-Drittligist am Montag mit.