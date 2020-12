Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 17:50 Uhr

Die AfD hatte eine namentliche Abstimmung zu ihrer Initiative beantragt, so dass die Abgeordneten unterschiedlich gefärbte Stimmkarten abgaben, die anschließend ausgezählt wurden. „Damit kommt es zum Schwur“, sagte der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Michael Frisch in seiner Rede zu Dreyers Regierungserklärung. In dem Antrag hieß es, der Landtag beschließe, „die Entscheidung über zu treffende Corona-Maßnahmen und Auflagen an sich zu ziehen“.