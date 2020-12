Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 15:30 Uhr

Darmstadt

Corona-Prämie für EKHN-Angestellte

Rund 19 000 Angestellte der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) erhalten für dieses Jahr eine steuerfreie Corona-Sonderzahlung. Sie belaufe sich je nach Entgeltgruppe gestaffelt auf 300 bis 600 Euro, teilte die EKHN am Donnerstag mit. Eine prozentuale Einkommenserhöhung habe man hingegen angesichts der angespannten Haushaltslage nicht beschließen können, hieß es. Die Arbeitgeber übernähmen aber die Kosten für die betriebliche Altersversorgung wie bisher vollständig sowie eine Verbesserung der Altersversorgung in Kurzarbeit.