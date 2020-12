Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 13:10 Uhr

Mainz

Corona-Prämie für besonders belastetes Krankenhauspersonal

Die rheinland-pfälzische Landesregierung weitet die angekündigte Corona-Prämie für Krankenhäuser aus. Außer dem Pflegepersonal sollen auch andere in der Pandemie besonders belastete Beschäftigte wie das Personal in der Notaufnahme, Reinigungskräfte und Laborbeschäftigte in Krankenhäusern eine Prämie bekommen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Mainz mit. Darauf habe sich der Ministerrat am Dienstag geeinigt.