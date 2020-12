Kusel

Corona-Patient stirbt in Auto auf dem Weg ins Krankenhaus

Auf dem Weg ins Krankenhaus ist in der Pfalz ein Corona-Patient auf dem Beifahrersitz eines Autos gestorben. Nach Angaben der Polizei wollte seine Frau ihn wegen seines schlechten Zustandes ins US-Militärkrankenhaus bringen. Auch die Frau sei mit dem Coronavirus infiziert, beide seien deshalb seit einer Woche in Quarantäne gewesen. Bei Oberstaufenbach im Landkreis Kusel sei der 43 Jahre alte Mann am Mittwochmittag auf dem Beifahrersitz kollabiert. Wiederbelebungsversuche zusammen mit zwei Ersthelfern seien gescheitert, berichtete die Polizei am Donnerstag.