Corona-Pandemie verändert Arbeitsleben in der Staatskanzlei

Die Corona-Pandemie führt auch in der Politik zu neuen Arbeitsabläufen. „Das Arbeitsleben hat sich total verändert. Es ist nicht weniger anspruchsvoll geworden“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Konferenzen ersetzen wir weitgehend durch Telefon und Videoschalten. Das heißt eigentlich rund um die Uhr, da gibt es kaum Unterbrechungen.“

Und: „Es ist ein viel konzentrierteres Arbeiten in Videoschalten, als wenn man sich analog trifft“, sagte die SPD-Politikerin. „Allerdings fehlen die Gespräche in einer Kaffee-Pause, denn das sind die Momente, in denen man oftmals eine festgefahrene Situation lösen kann, weil man dann immer noch mal ein Wort füreinander hat oder ein bisschen plaudert“, berichtete Dreyer. „Das ist ja alles in diesen Formaten in der Form gar nicht möglich.“

In der Staatskanzlei in Mainz hielten sich alle sehr konsequent an die AHA-Regeln – Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen. „Weil die Pandemie alle Bereiche betrifft, arbeiten wir jetzt sehr agil, also mit Teams aus ganz verschiedenen Bereichen, die zusammengesetzt werden, um eine bestimmte Fragestellung zu lösen“, sagte Dreyer. „Und natürlich versuchen wir auch, vieles digital zu erledigen. Das gehört dazu, damit wir uns nicht gegenseitig anstecken.“

„Auch ich versuche, Kontakte total zu minimieren“, sagte Dreyer. „Wenn ich Kontakt mit anderen Menschen habe, so habe ich immer eine Maske auf und achte auf Abstand.“ Im Expertenkreis werde immer wieder betont, dass die Maske der allerbeste Schutz sei. „Ich tue das, was ich anderen Menschen auch erzähle.“