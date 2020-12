Archivierter Artikel vom 23.06.2020, 16:10 Uhr

Bad Ems

Corona-Pandemie trifft Wirtschaft hart

Infolge der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Industrieprodukten in Rheinland-Pfalz dem Statistischen Landesamt zufolge massiv eingebrochen. Den Berechnungen zufolge lag der sogenannte Auftragseingangsindex im April um 20 Prozent unter dem Niveau des Vormonats, teilte die Behörde am Dienstag in Bad Ems mit. Besonders stark waren demnach die Einbußen im Inlandsgeschäft, das um 30 Prozent schrumpfte. Auch aus dem Ausland gingen wesentlich weniger Bestellungen ein als im März (minus 13 Prozent).