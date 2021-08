Mainz

Corona-Pandemie sorgt für deutlich mehr Haushaltsmüll

Wegen der Corona-Pandemie haben die Haushalte in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr deutlich mehr Müll verursacht. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Menge um über zehn Prozent auf 2,36 Millionen Tonnen gestiegen, teilte das Landesamt für Umwelt (LfU) in Mainz am Freitag mit. Spitzenreiter waren die Bioabfälle mit einem Plus von rund 65.000 Tonnen, das entspricht einem Anstieg von über neun Prozent. Den Grund hierfür sieht das LfU darin, dass die Leute mehr zu Hause gekocht, gegessen und im Garten gearbeitet hätten.