Mainz

Corona-Pandemie in Ruanda: Spendenaufruf für Partnerland

Die coronabedingten Einschränkungen in Ruanda haben die Versorgungslage für große Teile der Bevölkerung in dem Partnerland von Rheinland-Pfalz erschwert. Innenminister Roger Lewentz (SPD) und der Präsident des Partnerschaftsvereins, Richard Auernheimer, riefen deswegen am Montag zu Spenden auf. Bislang gingen rund 200 000 Euro an Spenden im Fonds für Corona-Soforthilfen in Ruanda ein; 22 000 Euro stellte das Land zur Verfügung.