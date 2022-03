Mainz

Inzidenz

Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz mit weiteren Höchstwerten

Die Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz breitet sich so schnell aus wie nie zuvor. Nach der bislang höchsten Zahl von Neuinfektionen an einem Tag stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag auf den Höchstwert von 1747,1, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Am Montag waren es 1713,1 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.