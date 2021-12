Mainz

Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz erreicht Höchststände

Tägliche Neuinfektionen, Inzidenz und Krankenhausaufnahmen – alle drei Messwerte zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter registrierten 2715 Neuinfektionen (Stand 14.10 Uhr). Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen auf 312,9. Am Mittwoch waren es 309,6 und vor einer Woche 288,2.