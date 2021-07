Mainz

Corona-Pandemie führt zu Rekorddefizit bei Unimedizin

Die Corona-Pandemie hat der Universitätsmedizin in Mainz 2020 ein Rekordminus eingebracht. Der Fehlbetrag von 64,8 Millionen Euro sei aber nicht so tiefgreifend ausgefallen wie auf dem Höhepunkt der zweiten und dritten Welle befürchtet worden war, teilte die Klinik am Freitag in Mainz mit. Das Ergebnis entspreche relativ genau der im Herbst 2020 unter Berücksichtigung des damaligen Pandemiegeschehens erstellten Prognose, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums Markus Nöhl.