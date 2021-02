Ludwigshafen

Corona-Mutation: Ludwigshafen verschärft die Coronaregeln

Nach dem Nachweis einer Corona-Mutante in Ludwigshafen verschärft die Stadt ihre Regeln. Der Bewegungsradius für Bewohner im Stadtgebiet werde auf 15 Kilometer begrenzt, kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) per Mitteilung am Donnerstag an. Mit dieser „vorsorglichen Gegenmaßnahme“ solle „die potenzielle Ausbreitung einer hochansteckenden Virusmutation nach Möglichkeit schon von Beginn an“ unterbunden werden.