Mainz

Corona-Maßnahmen: Vereinzelt Drohungen gegen Schulleitungen

In Rheinland-Pfalz hat es nach Angaben des Bildungsministeriums vereinzelt Drohungen gegen Schulleitungen wegen der verhängten Corona-Maßnahmen gegeben. Der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) seien Vorfälle gemeldet worden, in denen Schulleiterinnen und Schulleitern Strafanzeigen beispielsweise wegen Körperverletzung oder Nötigung angedroht worden seien, heißt es in der Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage aus der CDU-Landtagsfraktion. Die Polizei habe bis Ende November vier Strafanzeigen in diesem Zusammenhang registriert.