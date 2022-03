Mainz

Pandemie

Corona-Maskenpflicht für Grundschulunterricht fällt weg

In den rheinland-pfälzischen Grund- und Förderschulen müssen Kinder und Lehrer von Montag an keine Masken mehr während des Unterrichts tragen. Dieser Schritt war Anfang März von der Landesregierung beschlossen worden. An allen anderen Schulen soll nach bisheriger Planung die Maskenpflicht im Unterricht Anfang kommender Woche (21. März) entfallen. Schon jetzt müssen aber dort im Musik- und Sportunterricht keine Masken mehr aufgesetzt werden. In den Schulgebäuden gilt außerhalb des Unterrichts weiterhin die Maskenpflicht.