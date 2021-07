Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 16:10 Uhr

Mainz (dpa/lrs)

Corona-Lockerungen: Erste Freibäder öffnen am Mittwoch

Mainz (dpa/lrs). Nach der Lockerung vieler Corona-Beschränkungen in Rheinland-Pfalz wollen Betreiber von Freibädern ihre Anlagen zügig wieder öffnen. So werden bereits an diesem Mittwoch etwa in Schwimmbädern in Kaiserslautern, Ingelheim und Mainz wieder Badegäste empfangen.