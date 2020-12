Archivierter Artikel vom 28.03.2020, 10:20 Uhr

Koblenz

Corona-Krise: Wohl weniger Vandalismus bei Verkehrsschildern

Die Corona-Pandemie scheint sich auch auf die Verkehrsschilder in Rheinland-Pfalz auszuwirken: Das Ausmaß ihrer mutwilligen Beschädigung oder ihres Diebstahls geht wohl zurück. „Auf dem Land sind normalerweise Schilder auf dem Weg von Grillhütten zurück ins Dorf in Gefahr“, sagte der Leiter der Masterstraßenmeisterei Bad Ems, Carsten Müller, der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf den Frühling. „Die jüngere alkoholisierte Bevölkerung lässt auf dem Rückweg gerne ihre Energie auch an Verkehrsschildern aus. Aber jetzt feiert ja keiner wegen Corona.“