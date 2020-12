Archivierter Artikel vom 15.07.2020, 06:10 Uhr

Mainz

Corona-Krise: Spiegel will mehr Angebote für die Jugend

Die rheinland-pfälzische Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) will mehr Angebote für Kinder und Jugendliche in der Corona-Krise sowie eine bundeseinheitliche Regelungen zur Öffnung von Clubs und Bordellen. „Auch alle anderen Bereiche, für die es bisher noch keine Lösung gibt, sollte man eine Perspektive geben, solange die Infektionszahlen auf dem niedrigen Niveau bleiben“, sagte die designierte Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.