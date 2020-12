Corona-Krise: Saarland will Nachtragshaushalt beschließen

Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 16:00 Uhr

Mit einem Nachtragshaushalt in Höhe von 2,1 Milliarden Euro will das Saarland die Corona-Krise bewältigen. Das Geld soll Kommunen und Unternehmen retten, aber auch in Digitalisierung, Gesundheit, Forschung und Entwicklung investiert werden.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland will wegen der Corona-Krise einen „Stabilisierungs- und Beteiligungsfonds“ mit einem Volumen von 200 Millionen Euro für Beteiligungen an Unternehmen auflegen. Nach Auskunft von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) sei er gedacht, um Unternehmen zu stützen, bei denen Direkthilfen und Kredite bislang nicht möglich oder ausreichend gewesen seien. Dazu soll eine Stabilisierungs- und Beteiligungsgesellschaft des Landes eingerichtet werden.

Der Fonds ist Teil eines neuen „Zukunftspaketes Saar“, das die Landesregierung am Dienstag vorstellte und von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) als historisch „einzigartig“ bezeichnet wurde. Man sei bereit und in der Lage, „bisher nie gesehene finanzielle Mittel“ aufzubringen, um die Krise zu bewältigen. Mit einem Nachtragshaushalt von 2,1 Milliarden Euro soll das Land zudem mit einem umfassenden Modernisierungsschub krisenfester und moderner gemacht werden.

Mehr als ein Drittel, 745 Millionen Euro, sollen demnach in einen Schutzschirm fließen, von dem die Kommunen fast 400 Millionen und die Wirtschaft 200 Millionen Euro erhalten. Das Gesundheitssystem soll mit 225 Millionen Euro unterstützt werden, für Innovation und Digitalisierung werden 322 Millionen Euro gegeben. Darin enthalten sind 100 Millionen Euro für den Ausbau eines schnellen Internets. In die Digitalisierung der Bildung sollen 50 Millionen Euro fließen. Jeder Schüler soll in den nächsten zwei Jahren mit einem Tablet ausgestattet werden.

Rehlinger sagte, man habe in sorgenvollen Zeiten „den Hebel ein bisschen auf Mut umgelegt“. Und zwar nicht den Mut der Verzweiflung, sondern eher den Mut, den man brauche, um optimistisch in die Zukunft zu blicken. 2,1 Milliarden Euro bedeute die Hälfte der Summe dessen, was man üblicherweise im Saarland im gesamten Haushalt veranschlage. Es gehe jedoch nicht darum, ob es zu verantworten sei, was hier an neuen Schulden auf den Weg gebracht werde. „Sondern es geht mehr um die Frage, wäre es zu verantworten, wenn wir es nicht täten?“, sagte Rehlinger.

Laut Finanzminister Peter Strobel (CDU) ist es der „stabilen und konsolidierten Haushaltsführung“ aus den vergangenen Jahren, der Schuldenbremse und Politik der Schwarzen Null zu verdanken, nun entsprechend reagieren zu können. Beim Stabilitätsrat, vor dem man immer mit offenen Karten gespielt habe, werde er diesen Nachtrag in der übernächsten Woche vorstellen. „Ich habe jedoch keine Angst davor“, sagte Strobel. Denn man gelte dort als seriöser Partner, und auch dieser Nachtrag sei seriös und solide. „Deswegen glaube ich, ich kann das vorstellen, ohne befürchten zu müssen, dass wir da Probleme bekommen werden“, sagte Strobel.

Der Nachtragshaushalt soll am 24. Juni vom Landtag beschlossen werden.