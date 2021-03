Mainz

Corona-Krise reißt Milliardenloch in Haushalt

Kassensturz in Rheinland-Pfalz: Weil das Land weniger Steuern einnahm und viel mehr Ausgaben hatte, bleibt 2020 unterm Strich ein Defizit von 1,3 Milliarden Euro. In diesem Jahr ist eine Kreditaufnahme in ähnlicher Höhe geplant.