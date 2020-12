Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 18:00 Uhr

Mainz

Corona-Krise: Polizei will an Ausflugszielen Präsenz zeigen

Frühlingshafte Temperaturen könnten am kommenden Wochenende viele Menschen trotz der Corona-Krise in die Parks und Wandergebiete von Rheinland-Pfalz locken. Wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag in Mainz mitteilte, soll die Polizei dann verstärkt an bekannten Ausflugszielen Präsenz zeigen und auf die Einhaltung der aktuell geltenden Gesundheitsvorschriften achten.