Archivierter Artikel vom 01.04.2020, 13:10 Uhr

Mainz

Corona-Krise: Online-Plattform soll Helfer vermitteln

Eine Online-Plattform mit dem Titel „teamRLP“ soll in der Corona-Krise Ehrenamtliche, Hilfsorganisationen und Institutionen in Rheinland-Pfalz schneller zusammenbringen. „Hilfsorganisationen und Gesundheitsämter arbeiten derzeit rund um die Uhr, um die Auswirkungen der Corona-Krise zu mildern“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz zum Start der vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) entwickelten Plattform. Die Helfer bräuchten vielfache Unterstützung. Auf der anderen Seite ruhe das Ehrenamt vieler engagierter Helfer, die Hochschulen für die Studenten seien geschlossen und die Abiturienten könnten nicht verreisen.