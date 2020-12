Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 17:20 Uhr

Mainz

Corona-Krise: LKA und Verbraucherschutz warnen vor Betrügern

Das Landeskriminalamt und der Verbraucherschutz haben vor Tricks der Betrüger in der Corona-Krise gewarnt. Laut LKA steht etwa der Enkeltrick hoch im Kurs. „Die Täter geben sich als Hilfe suchende Verwandte aus, um sich Geld für eine angebliche Corona-Behandlung zu erschleichen. Oder sie wollen kostenpflichtige „Corona-Tests“ verkaufen oder sofort an der Haustür durchführen“, sagte Michael Krausch vom LKA in Mainz am Freitag. Im Internet würden gegen Vorkasse Medizinprodukte, Medikamente und Hygieneartikel angeboten und nie versandt, zudem würden Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel zu Wucherpreisen verkauft.