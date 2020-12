Corona-Krise erzwingt Rekordaufnahme neuer Kredite

Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 02:50 Uhr

Mainz (dpa/lrs). Rheinland-Pfalz nimmt im Corona-Jahr 2020 so hohe Kredite auf wie nie zuvor in seiner Geschichte. Das Landeskabinett beschloss am Dienstag in Mainz einen zweiten Nachtragshaushalt, der eine Nettokreditaufnahme von rund 3,5 Milliarden Euro vorsieht. „Das sind beträchtliche Beträge, das ist eine starke Belastung des Haushaltes“, sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). „Aber wenn wir nicht jetzt das Notwendige tun, werden die Probleme noch größer.“ Die Finanzministerin betonte: „Ansparen gegen die Krise macht ökonomisch keinen Sinn.“

Von den neuen Krediten über 3,453 Milliarden Euro entfallen rund 1,2 Milliarden Euro auf Maßnahmen zur Belebung der Konjunktur, mehr als zwei Milliarden auf den Ausgleich von Steuereinbußen aufgrund der Corona-Krise. „Es geht uns darum, die Konjunkturbelebung nach vorne zu bringen und sie mit Klimaschutzzielen zu vereinbaren“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Die Mittel für Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Folgen werden in einem Sondervermögen angelegt. Dieses in der Landesverfassung vorgesehene, wenn auch manchmal kritisch gesehene Instrument ermögliche es Unternehmen, neue Investitionen auf den Weg zu bringen, sagte Ahnen. „Wir brauchen jetzt einen kraftvollen Aufschlag mit hohem Maß an Verlässlichkeit, Planbarkeit und Transparenz.“

Das bis Ende 2022 befristete Sondervermögen sieht zehn Projektbereiche vor. Insgesamt 253 Millionen Euro sind vorgesehen, um den Einbruch bei den kommunalen Gewerbesteuern auszugleichen. 250 Millionen Euro entfallen auf Maßnahmen zur Stabilisierung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft. Der drittgrößte Posten entfällt mit 160 Millionen Euro auf die Pandemievorsorge im Gesundheitswesen. Für den Ausbau der Infrastruktur fürs schnelle Internet sind 122 Millionen Euro vorgesehen.

Weitere Ausgaben sind der ÖPNV (75 Mio), die Kofinanzierung des „Zukunftsprogramms Krankenhäuser“ (65 Mio), die konjunkturelle Belebung bei Erneuerbaren Energien und im Umweltschutz (50 Mio), die Digitalisierung an Hochschulen (50 Mio), die Universitätsmedizin (45 Mio) sowie Vertretungslehrer (40 Mio).

Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) sagte, die wirtschaftlichen Probleme aufgrund der Corona-Krise würden das Land länger beschäftigen als zunächst erwartet. „Mit dem Nachtragshaushalt werden wir jetzt einen ordentlichen Schluck aus der Pulle nehmen und die rheinland-pfälzische Wirtschaft stabilisieren.“ Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) kündigte einen „Masterplan zur Umsetzung“ konjunktureller Impulse in der Umwelttechnik an.

Ahnen hatte den zweiten Nachtragshaushalt in diesem Jahr bereits im Mai angekündigt. Damals wurde mit der Steuerschätzung deutlich, dass das Land mehr als zwei Milliarden Euro weniger an Steuern einnehmen wird als geplant. Einen ersten coronabedingten Nachtragshaushalt hat der Landtag bereits Ende März verabschiedet. Dieser sah eine Kreditaufnahme von 638,5 Millionen Euro vor – nachdem der reguläre Haushalt für 2020 ursprünglich einen Schuldenabbau von 212,4 Millionen Euro vorgesehen hatte. Die Corona-Krise ist damit auch ein schwerer Schlag für den Kurs der finanziellen Konsolidierung des Landes.

Rheinland-Pfalz hat bereits 2018 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreicht – also unabhängig von Konjunktureinflüssen nicht mehr ausgegeben als eingenommen. Das von der Verfassung vorgegebene Ziel der Schuldenbremse wurde damit zwei Jahre vorher erreicht. Die Aufnahme neuer Schulden ist vorgesehen, wenn eine Naturkatastrophe eintritt. Dies hat der Landtag bereits bei der Verabschiedung des ersten Nachtragshaushalts festgestellt.

Der zweite Nachtragshaushaltsplan 2020 sieht Gesamteinnahmen von 17,2 Milliarden Euro und Ausgaben von 20,7 Milliarden Euro vor. Er übernimmt die bereits beschlossenen Mittel des ersten Nachtragshaushalts und könnte im September vom Landtag verabschiedet werden. Das Parlament bekommt noch mehr haushaltspolitische Arbeit, wenn ebenfalls im Herbst der Haushalt für 2021 erwartet wird.