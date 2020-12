Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 18:30 Uhr

Mainz

Corona-Krise: Das sagt Malu Dreyer in ihrer Regierungserklärung

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will die dreitägige Landtagssitzung im März mit einer Regierungserklärung zum Coronavirus beginnen. „Die Ausbreitung des Coronavirus ist auch in Rheinland-Pfalz eine große Herausforderung für die Menschen in unserem Land, für Wirtschaft, Gesellschaft, Verwaltung und Politik“, sagte Dreyer in der Ankündigung am Mittwoch in Mainz. Die Regierungserklärung mit dem Titel „Lage zur Coronavirus-Krankheit-2019 (Covid-19) in Rheinland-Pfalz“ ist für kommenden Mittwoch (18. März) um 14.05 Uhr geplant – die 100. Plenarsitzung in der Legislaturperiode. „Oberstes Ziel des Handelns der Gesundheitsbehörden im Land und der Landesregierung ist die Verlangsamung der Ausbreitung dieser neuartigen Krankheit und die Abmilderung der Folgen.“