Mainz (dpa)

Corona-Krise: Bundesratsinitiative soll mehr Schutz bringen

Mainz (dpa). Rheinland-Pfalz will mit einer Bundesratsinitiative mehr Schutz für finanziell schwächere Bevölkerungsschichten in der Corona-Krise erreichen. „Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des verlängerten Lockdowns dürfen nicht zu einer Verstärkung von Armut und sozialer Ungleichheit führen“, teilten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Mainz mit.