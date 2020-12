Archivierter Artikel vom 26.06.2020, 14:00 Uhr

Bad Ems

Corona-Krise bremst Tourismus in Rheinland-Pfalz aus

Durch die Schließungen der Hotels, Jugendherbergen und Ferienwohnungen im Zuge der Corona-Krise ist der Tourismus in Rheinland-Pfalz im April beinahe zum Erliegen gekommen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat reisten im April dieses Jahres rund 95 Prozent weniger Gäste nach Rheinland-Pfalz, teilte das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz am Freitag mit. Die Übernachtungszahlen gingen im gleichen Zeitraum um 90 Prozent zurück. Insgesamt buchten im April 2020 demnach knapp 42 200 Gäste rund 222 500 Übernachtungen in Rheinland-Pfalz.