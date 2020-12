Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 13:00 Uhr

Koblenz

Corona-Krise beschert Online-Bibliotheken dickes Plus

Die Corona-Krise hat dem Onlineangebot der rheinland-pfälzischen Bibliotheken einen enormen Schub beschert. Die Zahl der Neukunden sei massiv gestiegen, teilte das Landesbibliothekszentrum in Koblenz am Dienstag mit. Es hätten sich in den Monaten April und Mai jeweils rund 1300 Menschen neu angemeldet, um das digitale Angebot nutzen zu können. Üblich seien 700 Neukunden monatlich.